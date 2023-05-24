Американский фантаст с помощью искусственного интеллекта написал 97 книг за 9 месяцев

Американский писатель-фантаст использовал генераторы искусственного интеллекта, чтобы написать и проиллюстрировать почти 100 книг менее чем за год. Об этом сообщает Newsweek.
Автор Тим Баучер рассказал, что использовал интеллектуальную технологию для публикации 97 книг за последние девять месяцев.
По сравнению с обычным автором, который месяцами мучает сотни рукописей, написание его книг занимает всего 6–8 часов. Баучер заявил, что на самую быстро написанную книгу ушло всего три дня. Так же еще одним преимуществом является цена. Фантаст продает «свои» труды в аккаунте в соцсетях всего за 1,99 доллара.
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