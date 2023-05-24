Американский фантаст с помощью искусственного интеллекта написал 97 книг за 9 месяцев

По сравнению с обычным автором, который месяцами мучает сотни рукописей, написание его книг занимает всего 6–8 часов. Баучер заявил, что на самую быстро написанную книгу ушло всего три дня. Так же еще одним преимуществом является цена. Фантаст продает «свои» труды в аккаунте в соцсетях всего за 1,99 доллара.