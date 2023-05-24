Блогер Карина Нигай уверяет, что проверка ее за неуплату налогов — всего лишь фейк

Блогер Карина Нигай рассказала, что новости о проверке ее на неуплату налогов и отмывание денег всего лишь утка. Об этом сообщает Super в свое Telegram-канале.
«Это все неправда. Не знаю, кто запустил эту утку и зачем. Абсолютно ничего, ни одной SMS, ничего. Не понятно вообще, написала ли организация какую-то жалобу, этого официально нет», — заявила блогер.
Ранее ФАН сообщал, что представители движения «Ветераны России» направили в Генпрокуратуру РФ и СК просьбу о проверке фешен-блогера Карины Нигай на неуплату налогов. Это произошло после анонса нового марафона стилиста стоимостью в 1,5 миллиона рублей.