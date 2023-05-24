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Байден попросил у Конгресса 108 миллионов долларов на борбу с российским влиянием на Балканах

Политика
Байден попросил у Конгресса 108 миллионов долларов на борбу с российским влиянием на Балканах

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 108 миллионов долларов на борьбу с российским влиянием на Балканах. Об этом сообщил помощник руководителя Агентства международного развития США по делам Европы и Евразии Эрин Макки.

«Запрашиваемая президентом сумма в 108 миллионов долларов на Западные Балканы обеспечивает важнейшее финансирование для укрепления интеграции как в демократической, так и в экономической сферах», — заявила она.

Помощник главы АМР добавила, что выделение денег необходимо для повышения устойчивости и регионального экономического сотрудничества между странами. Она заявила, что влияние России растет в Европе и выходит за пределы Украины, Белоруссии и Молдавии.

Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что Соединенные Штаты Америки могут столкнуться с дефолтом уже через десять дней из-за бездействия президента США Джо Байдена.
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