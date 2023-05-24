В России предложили ввести штраф за дневной шум

Авторы предложения указывают на то, что сейчас в законодательстве нет нормы, которая регулирует соблюдение тишины в дневное время. КоаП РФ не предусматривает наказание за дневной шум, нормы могут определять лишь региональные законы. На данный момент составить протокол за громкие звуки в светлое время суток могут лишь в 58 регионах страны.