В России предложили ввести штраф за дневной шум

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила ввести штраф за шум в дневное время.
Огромную важность этот вопрос приобрел во время пандемии, когда гражданам приходилось работать дистанционно и все время находиться дома.
Авторы предложения указывают на то, что сейчас в законодательстве нет нормы, которая регулирует соблюдение тишины в дневное время. КоаП РФ не предусматривает наказание за дневной шум, нормы могут определять лишь региональные законы. На данный момент составить протокол за громкие звуки в светлое время суток могут лишь в 58 регионах страны.
Ранее сообщалось, что глава ФНПР объяснил необходимость принятия законов о самозанятых и работниках цифровых платформ.