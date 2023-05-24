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В России предложили ввести штраф за дневной шум

Общество
В России предложили ввести штраф за дневной шум

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила ввести штраф за шум в дневное время.

Огромную важность этот вопрос приобрел во время пандемии, когда гражданам приходилось работать дистанционно и все время находиться дома.

Авторы предложения указывают на то, что сейчас в законодательстве нет нормы, которая регулирует соблюдение тишины в дневное время. КоаП РФ не предусматривает наказание за дневной шум, нормы могут определять лишь региональные законы. На данный момент составить протокол за громкие звуки в светлое время суток могут лишь в 58 регионах страны.

Ранее сообщалось, что глава ФНПР объяснил необходимость принятия законов о самозанятых и работниках цифровых платформ.
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