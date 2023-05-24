Мужчина потратил целое состояние, чтобы стать похожим на рэпершу Ники Минаж

Визажист Руди Вильялобос, который с детства был поклонником исполнительницы Ники Минаж, сделал множество операций, чтоб стать похожим на рэпершу. Об этом сообщает The New York Post.
Путь к телу мечты Руди начал в 2020 году: сделал инъекции ботокса и закачал филлеры в лицо. В 2023 мужчина уже решился на операцию по увеличению ягодиц, которая обошлась ему в 50 тысяч долларов.
Дальше у Руди грандиозное планы: ринопластика, броулифтинг, изменение формы челюсти и удаление комков Биша.
Ранее 22-летний канадский актер Сент фон Колуччи умер после двенадцати пластических операций, перенесенных им ради схожести с южнокорейским певцом.