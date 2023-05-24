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Блогер Ида Галич ответила, сможет ли она снова общаться с Люсей Чеботиной

Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич ответила, сможет ли она снова общаться с Люсей Чеботиной

На музыкальной премии RU.TV после скандальной ситуации встретились певица Люся Чеботина и блогер Ида Галич. Ида честно рассказала Super, что не видит смысла в дальнейшем общении с исполнительницей.

Ида сообщила, что сделала выводы из сложившейся ситуации и отпустила ее.

«Я думаю, что это абсолютно нет смысла обсуждать, потому что я вынесла урок и иду дальше, несмотря ни на что. Горжусь своей командой, которая решила эту грандиозную проблему», — рассказала Ида.

Но дальнейшей дружбы от звезд можно не ждать.

Из-за недавнего скандала певица Люся Чеботина сбежала с премии, узнав, что именно Ида должна вручать ей награду.
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