Блогер Ида Галич ответила, сможет ли она снова общаться с Люсей Чеботиной

На музыкальной премии RU.TV после скандальной ситуации встретились певица Люся Чеботина и блогер Ида Галич. Ида честно рассказала Super, что не видит смысла в дальнейшем общении с исполнительницей.
Ида сообщила, что сделала выводы из сложившейся ситуации и отпустила ее.
«Я думаю, что это абсолютно нет смысла обсуждать, потому что я вынесла урок и иду дальше, несмотря ни на что. Горжусь своей командой, которая решила эту грандиозную проблему», — рассказала Ида.
Но дальнейшей дружбы от звезд можно не ждать.
Из-за недавнего скандала певица Люся Чеботина сбежала с премии, узнав, что именно Ида должна вручать ей награду.