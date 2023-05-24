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ФРГ и ЕС не станут расследовать диверсии на «Северных потоках», чтобы не ремонтировать трубопроводы

Политика
ФРГ и ЕС не станут расследовать диверсии на «Северных потоках», чтобы не ремонтировать трубопроводы

Немецкое руководство и Европейский союз не допустят расследования взрыва на трубопроводах «Северный поток», так как не намерены ремонтировать их. Об этом в интервью Известиям рассказал депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Политик подчеркнул, что зависимость Европейских стран от Вашингтона не позволяет им принимать самостоятельные решения.

«Меньше всего автономии у немецкого руководства, которое имеет обязательства перед США», — заявил Бек.

Германия, как сообщил евродепутат, ограничена в своих действиях и со стороны Североатлантического альянса, и со стороны Европейского союза. На руководство ФРГ так же давят внутренние условия страны, патологии и политические неврозы.

Ранее сообщалось, что немецкие следователи подозревают Украину в причастности к подрыву трубопровода «Северный поток».
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