Newsweek: для поставки американских истребителей F-16 Украине нужно решить три проблемы

Украине необходимо решить три проблемы, которые мешают поставкам истребителей F-16. Об этом сообщила обозреватель Newsweek Элли Кук со ссылкой на аналитиков.
Первой проблемой является время, которое потребуется затратить для обучения украинских солдат использованию истребителей.
«Обучение даже опытных пилотов на новом самолете измеряется месяцами, а не неделями», — прокомментировал британский летчик в отставке Эндрю Кертис.
Во-вторых, нужно решить вопрос с наличием необходимой инфраструктуры. Для использования данной авиации требуется техобслуживание и взлетно-посадочные полосы надлежащего уровня. Обозреватель отметила, что данные объекты могут стать «основной целью» для ударов.
Третьей проблемой может стать политический аспект — решение поставить Киеву F-16 может привести к значительной эскалации конфликта по линии Россия-Запад.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не поставляет оружие для ударов по России.