Newsweek: для поставки американских истребителей F-16 Украине нужно решить три проблемы

Во-вторых, нужно решить вопрос с наличием необходимой инфраструктуры. Для использования данной авиации требуется техобслуживание и взлетно-посадочные полосы надлежащего уровня. Обозреватель отметила, что данные объекты могут стать «основной целью» для ударов.