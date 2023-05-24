Модель Оксана Самойлова рассердилась из-за внешнего вида средней дочери Леи

Оксану Самойлову возмутил наряд восьмилетней Леи, в котором та собралась на детский день рождения. Самойлова опубликовала видео, показав школьницу в коротком черном платье, жакете и в туфлях на каблуках.
За это упрек получил муж модели рэпер Джиган. Самойлова не понимала, почему он не уследил за дочерью.
На что девочка пыталась уговорить маму оставить этот наряд, но Оксана была непреклонна.
Ранее модель Оксана Самойлова рассказала подписчикам о своих многочисленных проблемах. В конце апреля Оксана Самойлова и рэпер Джиган сообщили о своем воссоединении.