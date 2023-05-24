Певец SHAMAN и его возлюбленная Елена Мартынова сыграли свадьбу

Певец SHAMAN, (настоящее имя Ярослав Дронов), опубликовал видео своего бракосочетания в социальных сетях.
Свадебная церемония состоялась в филиале Русского музея — Мраморном дворце в Санкт-Петербурге.
«Наконец-то сыграл свадьбу. Праздничное видео — завтра!» — пообещал SHAMAN.
Интересно то, что Дронов и Елена Мартынова поженились еще в ноябре 2017 года. Так что это лишь кадры будущего клипа артиста. Но подписчики все равно поздравляют молодых с таким событием.
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