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Певец SHAMAN и его возлюбленная Елена Мартынова сыграли свадьбу

Шоу-бизнес
Певец SHAMAN и его возлюбленная Елена Мартынова сыграли свадьбу

Певец SHAMAN, (настоящее имя Ярослав Дронов), опубликовал видео своего бракосочетания в социальных сетях.

Свадебная церемония состоялась в филиале Русского музея — Мраморном дворце в Санкт-Петербурге.

«Наконец-то сыграл свадьбу. Праздничное видео — завтра!» — пообещал SHAMAN.

Интересно то, что Дронов и Елена Мартынова поженились еще в ноябре 2017 года. Так что это лишь кадры будущего клипа артиста. Но подписчики все равно поздравляют молодых с таким событием.

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SHAMAN свадьба клип
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