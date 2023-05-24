В Турции заявили, что потери Украины в Артемовске обернутся для Зеленского «головной болью»

Президент Украины Владимир Зеленский не стал прислушиваться к военным, которые предлагали отступить в Артемовске и пожертвовал огромным количеством живой силы. Эта потеря может стать «головной болью» для украинского лидера в будущем, сообщает турецкая газета Cumhuriyet.
«Бахмут стал символом противостояния, так как находился в центре транспортных сетей и был местом сосредоточения военных действий», — пишет обозреватель издания Берктай Дениз.
Украинские военные ни раз обращались к Зеленскому с предложением вывести военнослужащих из Артемовска. Глава государства настойчиво игнорировал эти обращения и потерял огромное количество солдат в регионе. Обозреватель считает, что для Зеленского это может обернуться значительными проблемами.
Ранее Зеленский сравнил Хиросиму с Артемовском из-за разрушений. Он увидел что-то общее, изучив фотографии города в Японии после взрывов.