Украинские военные ни раз обращались к Зеленскому с предложением вывести военнослужащих из Артемовска. Глава государства настойчиво игнорировал эти обращения и потерял огромное количество солдат в регионе. Обозреватель считает, что для Зеленского это может обернуться значительными проблемами.