Певица Клава Кока рассказала подробности ссоры с коллегой по цеху Люсей Чеботиной

Певица Клава Кока в прямом эфире Радио Energy рассказала о ссоре с Люсей Чеботиной.
Исполнительнице задали вопрос о том, не хочет ли она помириться с Люсей Чеботиной.
– «Я уже говорила свою позицию: я ни с кем не ссорилась, к Люсе я отношусь прекрасно, никакого зла к ней не испытываю. Просто чуть-чуть наши дорожки разошлись», – пояснила девушка.
Один из ведущих напомнил, что в Сети ходили разговоры, что ссора чуть не дошла до драки. На что девушка ответила отрицательно.
Ранее певица Клава Кока купила родителям квартиру в Москве.