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Певица Клава Кока рассказала подробности ссоры с коллегой по цеху Люсей Чеботиной

Шоу-бизнес
Певица Клава Кока рассказала подробности ссоры с коллегой по цеху Люсей Чеботиной

Певица Клава Кока в прямом эфире Радио Energy рассказала о ссоре с Люсей Чеботиной.

Исполнительнице задали вопрос о том, не хочет ли она помириться с Люсей Чеботиной.

– «Я уже говорила свою позицию: я ни с кем не ссорилась, к Люсе я отношусь прекрасно, никакого зла к ней не испытываю. Просто чуть-чуть наши дорожки разошлись», – пояснила девушка.

Один из ведущих напомнил, что в Сети ходили разговоры, что ссора чуть не дошла до драки. На что девушка ответила отрицательно.

Ранее певица Клава Кока купила родителям квартиру в Москве.
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