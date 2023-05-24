Госдеп США обвинил Россию в нарушении зерновой сделки

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер обвинил Москву в невыполнении условии зерновой сделки. Во время брифинга он заявил, что Россия не допускает корабли для вывоза продукции в один из трех украинских портов.
«Это очевидное нарушение ее обязательств по черноморской зерновой инициативе»,— подчеркнул Миллер.
Официальный представитель Госдепа напомнил, что участники соглашения договорились обеспечить беспрепятственный экспорт зерна. Он заявил, что Россия нарушает условия сделки и не допускает корабли в порт. Миллер передал призыв Вашингтона «не держать в заложника[» поставки продуктов.
Ранее ситуацию вокруг зерновой сделки прокомментировали в министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.