CNN: Нью-Йорк тонет из-за большого количества зданий

Нью-Йорк тонет под собственным весом из-за большого количества небоскребов. Уровень воды вокруг городе повышается в два раза быстрее, чем во всем мире, что может обернуться для мегаполиса бедой, сообщает CNN.
«Исследователи подсчитали массу 1 084 954 зданий, которые существовали в пяти районах Нью-Йорка в то время, придя к выводу, что они весили около 1,68 триллиона фунтов (762 миллиарда килограммов), что эквивалентно примерно 1,9 миллионам полностью загруженных Boeing 747-400», — приводит издание.
Согласно результатам исследования, Нью-Йорк тонет в среднем со скоростью 1-2 миллиметра в год. На отдельных участках этот показатель достигает 4,5 миллиметров в год. Примерно к 2050 году, по прогнозам ученых, уровень воды вокруг города поднимется на 8-30 дюймов, что примерно равно 20-76 сантиметрам.
Ранее сообщалось, что озеро Тосканка в Павловском округе Нижегородской области, которое является особо охраняемой природной территорией и обмелело весной после работ на гидроузле, начало восстанавливаться.