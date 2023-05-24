CNN: Нью-Йорк тонет из-за большого количества зданий

Согласно результатам исследования, Нью-Йорк тонет в среднем со скоростью 1-2 миллиметра в год. На отдельных участках этот показатель достигает 4,5 миллиметров в год. Примерно к 2050 году, по прогнозам ученых, уровень воды вокруг города поднимется на 8-30 дюймов, что примерно равно 20-76 сантиметрам.