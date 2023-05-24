В России планируют изготовить три экспериментальных космических спутника до конца 2023 года

Научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина планирует изготовить три экспериментальных малых космических аппарата (МКА) до конца нынешнего года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
В НПО имени Лавочкина рассказали, что они намерены изготовить три космических спутника. На аппаратах будут отрабатывать потоковую производственную линию.
Также в рамках совместной программы с Московским авиационным институтом (МАИ) сотрудники НПО Лавочкина будут отрабатывать практические навыки, чтобы организовать серийное производство спутников.
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