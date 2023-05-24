Анонимный коллекционер приобрел часы последнего китайского Императора Пу И за 5 миллионов долларов

Принадлежавшие последнему императору Китая Пу И часы Patek Philippe были проданы на аукционе в Гонконге за 48 млн гонконгских долларов (5 миллионов американских долларов или 408 миллионов рублей). Об этом сообщила газета South China Morning Post.
Это часы Reference 96 Qantime Lune возрастом 86 лет. Лот был приобретен анонимным коллекционером, который принимал участие в онлайн аукционе. В последний раз он повысил ставку на 10 миллионов гонконгских долларов.
Кроме часов, на аукционе были проданы и прочие личные вещи императора: вешалки, записные книжки и рисунки его родных.
Ранее шедевры всемирно известных художников выставили на аукцион в Нью-Йорке.