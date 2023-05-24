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В США погибли четыре человека в результате стрельбы

Происшествия
В США погибли четыре человека в результате стрельбы

Четыре человека погибли из-за устроенной в жилом доме стрельбы. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В одном их жилых домов города Нэш штата Техас человек открыл стрельбу. В результате происшествия погибли четыре человека.

Представители офиса шерифа округа Боуи рассказали, что в доме забаррикадировался человек. Когда подозреваемый вышел на улицу, его задержали местные полицейские.

Мотивы преступления и данные о погибших не сообщаются.

Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил трех человек из автомата Калашникова в Марселе.
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