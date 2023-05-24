В США погибли четыре человека в результате стрельбы

Четыре человека погибли из-за устроенной в жилом доме стрельбы. Об этом сообщает телеканал Fox News.
В одном их жилых домов города Нэш штата Техас человек открыл стрельбу. В результате происшествия погибли четыре человека.
Представители офиса шерифа округа Боуи рассказали, что в доме забаррикадировался человек. Когда подозреваемый вышел на улицу, его задержали местные полицейские.
Мотивы преступления и данные о погибших не сообщаются.
Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил трех человек из автомата Калашникова в Марселе.