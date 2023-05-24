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Александр Вучич: Сербия не станет поддерживать антироссийские санкции до тех пор, пока остается независимой

Политика
Александр Вучич: Сербия не станет поддерживать антироссийские санкции до тех пор, пока остается независимой

Белград не поддержит антироссийские санкции и продолжит придерживаться своей позиции до тех пор, пока может сохранять независимую и самостоятельную политику. Об этом в эфире телеканалам РТС рассказал глава государства Александр Вучич.

«Сербия — единственная страна, которая проводит самостоятельную и независимую политику»— подчеркнул президент.

Лидер страны отметил, что республике удается сохранять свою позицию и придерживаться нейтралитета на протяжении года и трех месяцев. Он добавил, что обратится к гражданам и сообщит им об этом, если страна больше не сможет сохранять свою независимую политику.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Тесные отношения с Россией несовместимы со вступлением Сербии в Евросоюз.
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