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Мошенники оставили 83-летнюю жительницу Нижнего Новгорода без жилья и денег

Происшествия
Мошенники оставили 83-летнюю жительницу Нижнего Новгорода без жилья и денег

Пенсионерка в Нижнем Новгороде потеряла единственное жилье и денежные накопления из-за действий телефонных мошенников, обманувших 83-летнюю женщину. Следственный комитет устанавливает обстоятельства, сообщает пресс-служба ведомства.

«83-летняя пенсионерка из Нижнего Новгорода в результате действий телефонных мошенников лишилась единственного жилья и денежных накоплений», — передает СК РФ.

Следственное управление региона установит обстоятельства произошедшего и при подтверждении данных о наличии преступления, возбудит уголовное дело. Руководитель СУ Нижегородской области Айрат Ахметшин представит доклад главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее мошенника задержали в Шереметьево за кражу у пенсионерки 6,7 млн рублей и отправку денег на Украину.
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