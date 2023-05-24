Мошенники оставили 83-летнюю жительницу Нижнего Новгорода без жилья и денег

Пенсионерка в Нижнем Новгороде потеряла единственное жилье и денежные накопления из-за действий телефонных мошенников, обманувших 83-летнюю женщину. Следственный комитет устанавливает обстоятельства, сообщает пресс-служба ведомства.
«83-летняя пенсионерка из Нижнего Новгорода в результате действий телефонных мошенников лишилась единственного жилья и денежных накоплений», — передает СК РФ.
Следственное управление региона установит обстоятельства произошедшего и при подтверждении данных о наличии преступления, возбудит уголовное дело. Руководитель СУ Нижегородской области Айрат Ахметшин представит доклад главе СК РФ Александру Бастрыкину.
Ранее мошенника задержали в Шереметьево за кражу у пенсионерки 6,7 млн рублей и отправку денег на Украину.