За таких людей неловко: Виктория Боня ответила на хейт в ее сторону

Виктория Боня ответила на критику в сторону своего появления на Каннском фестивале. Телеведущая — единственная представительница российского шоу-бизнеса, которая появляется на этом мероприятии несколько лет подряд.
Российские пользователи задались вопросом, за какие заслуги Боню пригласили на кинофестиваль. Девушка долго молчала, но недавно решила положить конец всем высказываниям хейтеров в социальных сетях.
«Читаю комментарии людей, которые смотрят за каждым моим шагом. Знаете, что? Когда человека переполняет негатив, это нормально. Но, когда человек не может это спрятать, за таких людей неловко. Это настолько омерзительно!» — ответила Боня
Ранее Боня на Каннском кинофестивале поглумилась над КсениейСобчак.