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Глава Республики Сербской Милорад Додик назвал честью вручить орден президенту России Владимиру Путину

Политика
Глава Республики Сербской Милорад Додик назвал честью вручить орден президенту России Владимиру Путину

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью телеканалу РТРС, что для него является огромной честью вручение ордена российскому лидеру Владимиру Путину.

«Для меня важно, что маленькая Республика Сербская ведет диалог с человеком (Владимиром Путиным — ред.), который считается одним из самых влиятельных в мире и представляет одну из самых сильных стран в мире, разговаривает обо всех открытых вопросах», — прокомментировал Додик.

Милорад Додик считает честью для государства вручить Владимиру Путину орден, посвященный дню автономной республики.

В рамках национального праздника 9 января 2023 года боснийский политик заочно наградил орденом президента России.

Ранее президент России Путин поблагодарил боснийского лидера Додика за сдержанность в вопросе Украины.
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