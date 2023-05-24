Глава Республики Сербской Милорад Додик назвал честью вручить орден президенту России Владимиру Путину

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью телеканалу РТРС, что для него является огромной честью вручение ордена российскому лидеру Владимиру Путину.
«Для меня важно, что маленькая Республика Сербская ведет диалог с человеком (Владимиром Путиным — ред.), который считается одним из самых влиятельных в мире и представляет одну из самых сильных стран в мире, разговаривает обо всех открытых вопросах», — прокомментировал Додик.
Милорад Додик считает честью для государства вручить Владимиру Путину орден, посвященный дню автономной республики.
В рамках национального праздника 9 января 2023 года боснийский политик заочно наградил орденом президента России.
Ранее президент России Путин поблагодарил боснийского лидера Додика за сдержанность в вопросе Украины.