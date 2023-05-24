Владимир Зеленский воспользовался речью о визите в ДНР, чтобы обратиться к Западным «партнерам»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой визит на территорию Донецкой Народной Республики в Telegram. Украинский лидер использовал обращение, чтобы подвести итоги своих иностранных поездок.
Сегодня в соцсетях Зеленского появились фото- и видеоматериалы, где он инспектирует позиции ВСУ на угледарском направлении.
Глава государства заявил, что на передовой встретился с морскими пехотинцами, чтобы поздравить их с профессиональным праздником. Он отметил, что власти планируют добавить новые бригады морской пехоты к уже существующим и сообщил, что военнослужащих вооружат современной техникой.
Украинский лидер обратился к «партнерам», вновь отметив значимость военной помощи, получаемой Киевом от Запада и Европы. Президент подчеркнул, что поездка в ДНР стала завершающей в череде официальных визитов, совершенных им на прошлой неделе.
Ранее Зеленский сообщил, что вернулся в страну из заграничного турне и уже побывал в зоне боевых действий.