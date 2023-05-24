Владимир Зеленский воспользовался речью о визите в ДНР, чтобы обратиться к Западным «партнерам»

Глава государства заявил, что на передовой встретился с морскими пехотинцами, чтобы поздравить их с профессиональным праздником. Он отметил, что власти планируют добавить новые бригады морской пехоты к уже существующим и сообщил, что военнослужащих вооружат современной техникой.