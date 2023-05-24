Система ПВО России сбила БПЛА над Белгородским районом

Системой противовоздушной обороны России был сбит беспилотный летательный аппарат над Белгородским районом, сообщил ночью в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА», — написал глава области в своем Telegram-канале.
По предварительной информации жители региона не пострадали. Оперативные службы области уточняют возможные последствия на земле.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал Белгород. С БПЛА на проезжую часть было сброшено взрывное устройство. Пострадал легковой автомобиль.