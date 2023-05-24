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Система ПВО России сбила БПЛА над Белгородским районом

Происшествия
Система ПВО России сбила БПЛА над Белгородским районом

Системой противовоздушной обороны России был сбит беспилотный летательный аппарат над Белгородским районом, сообщил ночью в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА», — написал глава области в своем Telegram-канале.

По предварительной информации жители региона не пострадали. Оперативные службы области уточняют возможные последствия на земле.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал Белгород. С БПЛА на проезжую часть было сброшено взрывное устройство. Пострадал легковой автомобиль.
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