Пресс-секретарь МИД РФ Захарова сравнила журналистскую деятельность Эвана Гершковича и Джулиана Ассанжа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арестованный корреспондент американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович не занимался настоящей журналистикой в отличие от находящегося в тюрьме Великобритании австралийского журналиста Джулиана Ассанжа.
«Журналистика — это не то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге» — прокомментировала Захарова слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.
Накануне Кирби заявил, что корреспондент газеты Wall Street Journal не должен находиться под арестом, потому что «журналистика не является преступлением».
Пресс-секретарь МИД РФ также добавила, что журналистика — это то, чем занимался Джулиан Ассанж, которого заточили в тюрьму из-за американского преследования.
Ранее сообщалось, что в Палату Представителей США поступила резолюция с требованием об освобождении журналиста Эвана Гершковича.