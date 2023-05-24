Певица Люся Чеботина сбежала с премии RU.TV, узнав кто должен вручить ей награду

Певица Люся Чеботина избежала прямой встречи с телеведущей Идой Галич на музыкальной премии RU.TV после конфликта звезд. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
23 мая в Москве состоялась музыкальная премия RU.TV. Данное мероприятие посетили множество селебрити. Приехала и Люся Чеботина в сопровождении певца ЮрКисса. Что интересно, на одном из последних интервью парень сказал, что его сердце свободно.
Чеботина избегала встречи с Идой Галич, которая была ведущей данного события. Сама Галич так же делала вид, что не замечает певицу.
После певица просто убежала в кульминационный момент. Она ушла с премии, когда осознала, что вручить награду в номинации «Звезда Русского Радио» ей должна именно Галич.
Что именно произошло и как развивался конфликт, ранее сообщал ФАН.