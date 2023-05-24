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Беспилотник сбросил взрывное устройство на улицы Белгорода

Происшествия
Беспилотник сбросил взрывное устройство на улицы Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал Белгород. С БПЛА на проезжую часть было сброшено взрывное устройство.

«В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал в своем Telegram-канале глава региона.

Гладков добавил, что в результате атаки беспилотника пострадал легковая машина. Кадры с места происшествия губернатор опубликовал на своем канале. На месте инцидента уже работают оперативные службы города и взрывотехники.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила беспилотники в небе над Белгородом и населенными пунктами в Белгородском районе.
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