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Россия подготовила проект резолюции по урегулированию ЧС в области здравоохранения на Украине

Политика
Россия подготовила проект резолюции по урегулированию ЧС в области здравоохранения на Украине

Нейтральный проект резолюции, направленный на урегулирование чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине, подготовила российская сторона. Об этом сообщил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев.

«Мы подготовили политически нейтральную резолюцию, призывающую ВОЗ продолжить мониторинг ситуаций во всем мире», — заявил замминистра здравоохранения.

Мониторинг направлен на оказание помощи нуждающимся и улучшение системы отслеживания атак на медучреждения для повышения ее прозрачности и эффективности. Глаголев отметил, что внимания требуют все инциденты, а искусственное вычленение отдельных сюжетов является недопустимым.

Ранее в Минздраве сообщили об отсутствии негативного влияния санкций на льготное обеспечение граждан страны лекарствами.
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