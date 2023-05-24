Россия подготовила проект резолюции по урегулированию ЧС в области здравоохранения на Украине

Мониторинг направлен на оказание помощи нуждающимся и улучшение системы отслеживания атак на медучреждения для повышения ее прозрачности и эффективности. Глаголев отметил, что внимания требуют все инциденты, а искусственное вычленение отдельных сюжетов является недопустимым.