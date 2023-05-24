В Вашингтоне заявили, что США не планируют сейчас поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

В Белом доме сообщили, что в настоящее время США предоставляют Украине только необходимую помощь.
Первый зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что администрация президента США не планирует поставлять Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, дальностью до 300 километров.
«Когда речь идет о конкретных оружейных системах вроде ATACMS, это всегда рассматривается» — добавил сотрудник внешнеполитического ведомства США.
Ранее Пентагон заявил, что не давал разрешения ВСУ на передачу американской военной техники боевикам ДРГ.