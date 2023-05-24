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В Вашингтоне заявили, что США не планируют сейчас поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Политика
В Вашингтоне заявили, что США не планируют сейчас поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

В Белом доме сообщили, что в настоящее время США предоставляют Украине только необходимую помощь.

Первый зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что администрация президента США не планирует поставлять Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, дальностью до 300 километров.

«Когда речь идет о конкретных оружейных системах вроде ATACMS, это всегда рассматривается» — добавил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Ранее Пентагон заявил, что не давал разрешения ВСУ на передачу американской военной техники боевикам ДРГ.
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