Суд начнет рассмотрение дело о финансовых махинациях с участием Трампа в марте 2024 года

Судебное разбирательство по обвинению в финансовых махинациях экс-президента США Дональда Трампа стартует 25 марта 2024 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на прошедшее процессуальное заседание суда в Нью-Йорке.
Экс-лидер страны, являющийся фигурантом уголовного дела, присутствовал на заседании удаленно по видеосвязи. Ему сообщили, что публичные высказывания о материалах дела и ходе расследования недопустимы.
Представители защиты Трампа выступили против уточнения по поводу конфиденциальности информации о деле. Адвокаты миллиардера заявили, что это противоречит праву на свободу слова, которая закреплена в Конституции. Судья Хуан Мерчан проигнорировал это замечание и оставил без изменения ограничение.
Ранее Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в свой адрес касательно попытки изнасилования писательницы Джин Кэрролл.