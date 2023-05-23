Суд начнет рассмотрение дело о финансовых махинациях с участием Трампа в марте 2024 года

Представители защиты Трампа выступили против уточнения по поводу конфиденциальности информации о деле. Адвокаты миллиардера заявили, что это противоречит праву на свободу слова, которая закреплена в Конституции. Судья Хуан Мерчан проигнорировал это замечание и оставил без изменения ограничение.