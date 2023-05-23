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В Нижнем Тагиле полиция спасла собаку по кличке Чип, которую во время стрима избил хозяин

Общество
В Нижнем Тагиле полиция спасла собаку по кличке Чип, которую во время стрима избил хозяин

В Нижнем Тагиле мужчина избил собаку во время стрима. Питомец был передан зоозащитникам, сообщают РИА Новости.

«Сегодня собака по кличке Чип, которая стала главным героем видео, передана зоозащитникам для того, чтобы в ходе обследования установить, получила ли она какие-либо травмы или увечья со стороны хозяина» — сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Правоохранительные органы в течение суток не могли попасть в жилую квартиру подозреваемого, потому что никто им дверь не открывал. Сотрудники полиции вынуждены были вызвать местную службу спасений, которая смогла открыть квартиру.

Ранее стало известно, что петербуржец застрелил напавшую на него соседскую собаку в парадной на проспекте Ветеранов.
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