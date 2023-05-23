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В Ленобласти два человека погибли при падении параплана

Происшествия
В Ленобласти два человека погибли при падении параплана

В Гатчинском районе Ленинградской области во время посадки на парапланах погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, во вторник, 23 мая, примерно в 21:00 по московскому времени в городе Гатчина неудачно приземлился параплан с двумя парашютистами. Они погибли при падении.

На месте инцидента находятся экстренные службы. Прокуратура региона установит обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате падения двухместного планера в Центральной Чехии.
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