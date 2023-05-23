Певица Бьянка поделилась свои секретом экспресс-похудения к лету

Российская певица Бьянка заявила, что собирается похудеть за неделю. Знаменитость решила подготовиться к лету. У нее есть семь дней и желание действовать. Ради результата звезда готова скинуть 20 килограммов упорными тренировками и суровыми диетами. Об этом сообщает 5-tv.ru.
По словам исполнительницы, она очень серьезно подошла к подготовке к лету. Девушка рассказала, что принимает витамины и регулярно ставит детокс-капельницы.
Также Бьянка рассказала об отказе от мяса и алкоголя. Жирное и жареное она заменила зеленью и отварной куриной грудкой. По словам артистки, на этом ее «счастье окончено». Знаменитость добавила, что усердно занимается спортом.
Ранее эксперты рассказали на какой диете можно похудеть к лету, не считая калории.