В Румынии рассказали о накрывшем Польшу радиоактивном облаке

Сенатор румынского парламента Диана Шошоакэ сообщила о накрывшем Польшу радиоактивном облаке, образовавшемся после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном на Украине. Об этом сообщает BZI.
Румынский политик сообщила, что на складах в Хмельницкой области находились танковые снаряды с обедненным ураном, которые были привезены из Великобритании. Она добавила, что эти данные подтверждают военные и польское агентство по окружающей среде.
В конце Шошоаке добавила, что радиоактивная пыль разнесена ветром из Хмельницкой области в польский город Люблин. За два дня пыль преодолела 400 километров.
«Те люди, которые находились на открытом воздухе и дышали пылью, будут тяжело болеть», — рассказала сенатор.
Ранее сообщалось, что жители западных регионов Украины начали паниковать после резкого скачка уровня радиации, зафиксированного на территории Тернополя и Хмельницкого.