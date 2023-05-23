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В Румынии рассказали о накрывшем Польшу радиоактивном облаке

Общество
В Румынии рассказали о накрывшем Польшу радиоактивном облаке

Сенатор румынского парламента Диана Шошоакэ сообщила о накрывшем Польшу радиоактивном облаке, образовавшемся после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном на Украине. Об этом сообщает BZI.

Румынский политик сообщила, что на складах в Хмельницкой области находились танковые снаряды с обедненным ураном, которые были привезены из Великобритании. Она добавила, что эти данные подтверждают военные и польское агентство по окружающей среде.

В конце Шошоаке добавила, что радиоактивная пыль разнесена ветром из Хмельницкой области в польский город Люблин. За два дня пыль преодолела 400 километров.

«Те люди, которые находились на открытом воздухе и дышали пылью, будут тяжело болеть», — рассказала сенатор.

Ранее сообщалось, что жители западных регионов Украины начали паниковать после резкого скачка уровня радиации, зафиксированного на территории Тернополя и Хмельницкого.
Диана Шошоакэ радиоактивная пыль польша Украина
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