Антикоррупционное ведомство Украины подозревает партию президента «Слуга народа» в уголовном преступлении

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины проверяет факт возможных уголовных преступлений по финансированию президентской партии «Слуга народа» на сумму около 78 тысяч долларов (более 6 миллионов рублей).
«НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в финансировании партии «Слуга народа», — заявили в ведомстве.
Следователи установили, что на счет партии Владимира Зеленского поступили «взносы» на общую сумму 2 896 000 гривен от трех физических лиц, не располагавшими подобными финансовыми возможностями. Агентство считает, что трое человек, якобы пожертвовавших деньги, являются подставными фигурами, предназначенными для сокрытия реальных лиц, финансирующих партию.
Ранее экс-дипломат Уильям Тейлор призвал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от коррупции.