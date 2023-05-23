Антикоррупционное ведомство Украины подозревает партию президента «Слуга народа» в уголовном преступлении

Следователи установили, что на счет партии Владимира Зеленского поступили «взносы» на общую сумму 2 896 000 гривен от трех физических лиц, не располагавшими подобными финансовыми возможностями. Агентство считает, что трое человек, якобы пожертвовавших деньги, являются подставными фигурами, предназначенными для сокрытия реальных лиц, финансирующих партию.