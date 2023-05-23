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В Вашингтоне выразили уверенность в преодолении ситуации вокруг возможного дефолта

Политика
В Вашингтоне выразили уверенность в преодолении ситуации вокруг возможного дефолта

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что несмотря на отсутствие конкретных договоренностей между конгрессменами и американской администрацией по поводу госдолга, США смогут предотвратить возможный дефолт.

«Мы платим по счетам, у нас никогда в истории не было дефолта и никогда не будет», — заявила Карин Жан-Пьер.

Перед этим президент США Джо Байден не исключил вероятность дефолта, возложив полностью ответственность на республиканскую партию.

Ранее сообщалось, что Минфин США напомнил Конгрессу о грядущем дефолте.
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