В Вашингтоне выразили уверенность в преодолении ситуации вокруг возможного дефолта

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что несмотря на отсутствие конкретных договоренностей между конгрессменами и американской администрацией по поводу госдолга, США смогут предотвратить возможный дефолт.
«Мы платим по счетам, у нас никогда в истории не было дефолта и никогда не будет», — заявила Карин Жан-Пьер.
Перед этим президент США Джо Байден не исключил вероятность дефолта, возложив полностью ответственность на республиканскую партию.
Ранее сообщалось, что Минфин США напомнил Конгрессу о грядущем дефолте.