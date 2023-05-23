«Чем неудобнее, тем интереснее»: Пригожин ответил на острые вопросы об СВО и взятии Артемовска

Он добавил, что до 1 июня подразделения передадут позиции Минобороны РФ и перейдут в полевые лагеря. По словам предпринимателя, если у российской армии не будет готовности принять город, то это докажет, что ЧВК «Вагнер» встала на уровень выше ее. Поэтому МО «обязано принять» населенный пункт.