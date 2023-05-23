«Чем неудобнее, тем интереснее»: Пригожин ответил на острые вопросы об СВО и взятии Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал большое интервью политическому консультанту Константину Долгову. Собеседники провели открытый разговор о ситуации на Украине.
В начале интервью Долгов предупредил, что некоторые вопросы будут острыми и неудобными. Пригожин согласился ответить на них, добавив, что «чем неудобнее, тем интереснее».
Стороны обсудили несколько тем. Среди них взятие Артемовска силами ЧВК «Вагнер», цели России на Украине, истоки конфликта, проблемы российской армии и «золотой молодежи», ядерная война и бюрократия. Каждому вопросу Пригожин уделил особое внимание, разобрав и проанализировав тему со своей точки зрения.
Как и ожидалось, большая часть вопросов касалась Артемовска и ЧВК «Вагнер». Бойцы 20 мая полностью освободили город от ВСУ. Боевые действия продолжались с осени прошлого года.
«Цель Артемовска был не сам Артемовск, а "бахмутская мясорубка". И в Артемовске мы, собственно говоря, уничтожили всех, кого должны были уничтожить, выполнили задачу. И сейчас ЧВК "Вагнер" вынуждена выйти на то, чтобы переформатироваться и изменить определенные свои управленческие вещи, дооборудоваться, довооружиться. (...) 427 дней мы вкалывали как Папа Карло, потому что так было нужно. Поэтому ЧВК "Вагнер" выходит организованно, планово и спокойно из Артемовска», — заявил Пригожин.
Он добавил, что до 1 июня подразделения передадут позиции Минобороны РФ и перейдут в полевые лагеря. По словам предпринимателя, если у российской армии не будет готовности принять город, то это докажет, что ЧВК «Вагнер» встала на уровень выше ее. Поэтому МО «обязано принять» населенный пункт.
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