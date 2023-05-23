Пентагон заявил, что не давал разрешения ВСУ на передачу американской военной техники боевикам ДРГ

При этом пресс-секретарь оборонного ведомства заявил, что достоверность распространившихся кадров с изображениями американских бронеавтомобилей он подтвердить не может. Райдер отметил, что ему необходимо изучить все факты, прежде чем он прокомментирует этот инцидент.