Пентагон заявил, что не давал разрешения ВСУ на передачу американской военной техники боевикам ДРГ

Официальный представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер прокомментировал информацию об использовании американской военной техники украинской ДРГ, вторгшейся в Белгородскую область.
Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки не давали разрешения Киеву на передачу поставляемых вооружений за пределы Вооруженных сил Украины.
«Мы не одобряли никакой передачи оборудования, и они не запрашивали передачу оборудования военизированным структурам», — заявил представитель Пентагона.
При этом пресс-секретарь оборонного ведомства заявил, что достоверность распространившихся кадров с изображениями американских бронеавтомобилей он подтвердить не может. Райдер отметил, что ему необходимо изучить все факты, прежде чем он прокомментирует этот инцидент.
Ранее Райдер заявил, что самолеты не предназначены для атаки на территорию России в рамках контрнаступления ВСУ.