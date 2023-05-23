На дочь телеведущей Даны Борисовой напала собака в одном из ресторанов Подмосковья

Телеведущая Дана Борисова потребовала 200 тысяч рублей с женщины, чья собака покусала дочь артистки в ресторане. Об этом сообщает SHOT в своем Telegram-канале.
Как рассказала ведущая, они с дочкой отдыхали в дог-френдли ресторане в Подмосковье. После, желая вернуться домой, звезда вызвала такси. Женщина уже посадила дочь в машину и собиралась сесть сама, как вдруг собака породы джек-рассел-терьер запрыгнула в открытую дверь машины и набросилась на дочь Даны Полину.
По словам ведущей, девочка сильно пострадала. Пес искусал кисти рук девочки до крови. После у ребенка поднялась температура и пришлось вызвать скорую помощь.
Как позже удалось выяснить, собака, напавшая на девочку, оказалась непривитой. А хозяйкой была владелица кафе, в котором отдыхала ведущая с дочерью. Сейчас Полина находится в НИИ неотложной хирургии в Москве и готовится к шести уколам от бешенства.
Сама Дана Борисова написала заявление в полицию, что претензий не имеет. На договорной основе будет выплачена компенсация в размере 200 тысяч рублей.
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