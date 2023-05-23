На дочь телеведущей Даны Борисовой напала собака в одном из ресторанов Подмосковья

Как рассказала ведущая, они с дочкой отдыхали в дог-френдли ресторане в Подмосковье. После, желая вернуться домой, звезда вызвала такси. Женщина уже посадила дочь в машину и собиралась сесть сама, как вдруг собака породы джек-рассел-терьер запрыгнула в открытую дверь машины и набросилась на дочь Даны Полину.