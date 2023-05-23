Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как справиться с ложным чувством голода

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала сменить деятельность и пить много воды, чтобы справиться с ложным чувством голода. Об этом она сообщает в своем Telegram-канале.
Специалист добавила, что ощущение голода нередко появляется при переходе на правильное питание. Иногда голод можно перепутать с жаждой, поэтому она советует выпивать не менее двух литров воды ежедневно.
Также она рекомендует сохранять интервал приема пищи в 3-5 часов или перед основными приемами устраивать перекус. Она считает, что употреблять только одни фрукты вредно, потому что это приводит к резкому повышению инсулина и голоду.
«Например, один банан или яблоко – это не очень полезно, а в сочетании с йогуртом или кусочком сыра – уже куда лучше», — прокомментировала Павлова.
Эксперт добавила, что желание кушать вредное часто возникает из-за умственного напряжения. Она советует в такие моменты отвлечь себя физическими нагрузками — мозг сконцентрируется на управление мышцами. Также справиться с ложным чувством голода поможет ночная чистка зубов к 21 часов.
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