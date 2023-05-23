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«F-16 не будут релевантны для наступления»—представитель Пентагона Патрик Райдер о поставках самолетов Киеву

Политика
«F-16 не будут релевантны для наступления»—представитель Пентагона Патрик Райдер о поставках самолетов Киеву

Ожидаемые поставки американских истребителей F-16 планируются как поставки по долгосрочной договоренности. Самолеты не предназначены для атаки на территорию России в рамках контрнаступления ВСУ, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«F-16 для Украины относятся к долгосрочным договоренностям. Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления», — рассказал во вторник представитель оборонного ведомства США.

Обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 может стартовать уже в ближайшие недели или месяцы, добавил Райдер. При этом, все мероприятия по тренировке пилотов США планируют проводить в Европе.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов управлению истребителями F-16 уже началась, более того Украина в скором времени получит сами самолеты.
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