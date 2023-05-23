В Пентагоне сообщили, что инцидент с бомбардировщиками над Балтийским морем был «безопасным»

Представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что взаимодействие бомбардировщиков США и российского истребителя над Балтикой было безопасным.
«В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным», — заявил Райдер.
Из заявлений Райдера следует, что встреча бомбардировщиков и истребителя над Балтикой было просто частью учений в Европе, которые были давно запланированы.
Как стало известно ранее, над акваторией Балтийского российский истребитель отогнал от границ РФ американские бомбардировщики.