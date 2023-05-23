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В Пентагоне сообщили, что инцидент с бомбардировщиками над Балтийским морем был «безопасным»

Происшествия
В Пентагоне сообщили, что инцидент с бомбардировщиками над Балтийским морем был «безопасным»

Представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что взаимодействие бомбардировщиков США и российского истребителя над Балтикой было безопасным.

«В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным», — заявил Райдер.

Из заявлений Райдера следует, что встреча бомбардировщиков и истребителя над Балтикой было просто частью учений в Европе, которые были давно запланированы.

Как стало известно ранее, над акваторией Балтийского российский истребитель отогнал от границ РФ американские бомбардировщики.
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