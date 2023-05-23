Эксперты сообщили, что «Троицу» не следует вывозить из Третьяковки из-за «сложного и нестабильного состояния»

На данный момент икона «Святая Троица» Андрея Рублева находится на реставрации, поэтому не может быть вывезена из Третьяковской галереи из-за ее «сложного и нестабильного состояния». Об этом сообщили на заседании в художественном музее.
Дату выдачи рублевской иконы могут передвинуть на другой день, чтобы подготовить наилучшие условия для ее хранения. К такому мнению пришли участники прошедшего в музее заседания.
Таким образом, этом году в День Святой Троицы, 4 июня, икона из-за нестабильного состояния не будет вывезена из галереи.
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