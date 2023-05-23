Не удалось усидеть на двух стульях: певице Светлане Лободе отменили концерт в Киеве

Представители площадки, где должен был проходить концерт артистки, сообщили об отмене мероприятия. На удивление, в комментариях люди поддержали данную затею, призвали никогда больше не позволять артистке выступать на Украине и даже предложили не возвращать деньги за несостоявшийся концерт.