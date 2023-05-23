Не удалось усидеть на двух стульях: певице Светлане Лободе отменили концерт в Киеве

В Киеве отменили концерт певицы Светланы Лободы, который был запланирован на конец августа. Об этом сообщает РИА Новости.
Представители площадки, где должен был проходить концерт артистки, сообщили об отмене мероприятия. На удивление, в комментариях люди поддержали данную затею, призвали никогда больше не позволять артистке выступать на Украине и даже предложили не возвращать деньги за несостоявшийся концерт.
При этом исполнительница открыто заявляла о своей поддержке Украины. Но гражданам страны не понравилось, что она продолжает писать и петь песни на русском языке. Слушатели сочли это лицемерием. Выступать Лобода так же планировала на русском языке.