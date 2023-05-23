Губернатор Гладков ответил на вопросы пользователей о вторжении ДРГ в Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал вторжение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию региона. Отвечая на вопросы пользователей сети, глава региона заявил, что у него «еще больше вопросов к Министерству обороны», чем у жителей области.
Гладков заявил, что комментировать произошедшее не хочет, так как считает это «неправильным». Вместе с тем, он отметил, что следственные органы разберутся в причинах инцидента.
«Мы должны решать в рамках наших полномочий, нужно сделать выводы исходя из тех ошибок, которые были допущены», — прокомментировал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что главной задачей, стоящей перед силовыми структурами, является защита и обеспечение безопасности жителей Белгородской области.
Ранее Гладков сообщил, что информация о входе еще одной диверсионной группы ВСУ в Борисовский район Белгородской области не соответствуют действительности.