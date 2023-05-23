«Вы еще мучиться со мной будете долго»: Александр Лукашенко рассказал о состоянии своего здоровья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полностью излечился от аденовируса и не собирается оставлять свой пост в скором времени. Его слова приводит агентство БелТА.
«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах», — отметил глава государства.
По его словам, лечение подобного заболевания занимает не более трех дней. Но у президента Белоруссии просто не было времени лечиться. В результате болезнь затянулась.
Сейчас же Лукашенко призвал не распространять фейковые новости о его состоянии, ведь он полностью здоров.
Все подозрения о плохом самочувствии появились из-за того, что ранее президент Александр Лукашенко не появился на праздновании Дня флага, герба и гимна Белоруссии