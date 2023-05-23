Минобороны опубликовало видео поврежденной техники с места ликвидации ДРГ в Белгородской области

Кадры с места уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области были опубликованы Министерством обороны России. На видео запечатлена поврежденная техника украинской ДРГ. Кадры публикует Риа Новости.
На обнародованных оборонным ведомством кадрах видны сгоревшие бронетранспортеры. На обгоревших машинах белой краской сделаны надписи: «За Бахмут». Американские фургоны Humvee так же попали на видео.
Минобороны во вторник сообщило, что вторгшиеся в Белгородскую область боевики украинской ДРГ были полностью ликвидированы. Военнослужащие уничтожили вплоть до 70 участников диверсионной группы, четыре бронетранспортера и пять фургонов.
Ранее сообщалось, что уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, заведено по факту «захода» диверсантов в населенные пункты Белгородской области.