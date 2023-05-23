Минобороны опубликовало видео поврежденной техники с места ликвидации ДРГ в Белгородской области

Минобороны во вторник сообщило, что вторгшиеся в Белгородскую область боевики украинской ДРГ были полностью ликвидированы. Военнослужащие уничтожили вплоть до 70 участников диверсионной группы, четыре бронетранспортера и пять фургонов.