Певец Митя Фомин оконфузился на премии РУ ТВ

На этот раз, когда объявляли победителя номинации «лучший старт», на сцену вышел Митя Фомин, хотя награду должна была получить певица Фокина. Но Фомин, который четко услышал свою фамилию, был уверен в победе и уже благодарил всех тех, кто за него голосовал.