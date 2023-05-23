Певец Митя Фомин оконфузился на премии РУ ТВ

Певец Митя Фомин выбежал на сцену на премии РУ ТВ и начал всех благодарить за награду, которая ему не предназначалась.
Премия РУ ТВ никогда не отличалась от других мероприятий спокойствием и отсутствием скандалов. Так и в этом году не обошлось без эксцессов.
На этот раз, когда объявляли победителя номинации «лучший старт», на сцену вышел Митя Фомин, хотя награду должна была получить певица Фокина. Но Фомин, который четко услышал свою фамилию, был уверен в победе и уже благодарил всех тех, кто за него голосовал.
Все происходящее на сцене не на шутку разозлило ведущего Валдиса Пельша, который обычно отличается сдержанностью и тактом.
«Вот что делает с человеком отсутствие эфиров!» — грозно сказал ведущий.
Певец Митя Фомин ранее заявлял, что не против завести ребенка от суррогатной матери.