Вечером 23 мая над Балтийским морем были замечены две цели, приближающиеся к границе с Российской Федерацией. Обнаружить их удалось благодаря отечественным средствам контроля воздушного пространства. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Для предотвращения нарушения границ России, в воздух подняли истребитель Су-27, который смог классифицировать воздушные объекты, как бомбардировщики В-1В ВВС США. Заметив российское воздушное судно, американские самолеты поспешили покинуть зону потенциального столкновения.
После российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Данный полет строго соответствовал международным правилам использования воздушного пространства, отметили в Минобороны РФ.
Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что украинская армия потеряла за сутки около 375 бойцов на Донецком направлении в результате активных действий «Южной» группировки.