Над акваторией Балтийского российский истребитель отогнал от границ РФ американские бомбардировщики

Вечером 23 мая над Балтийским морем были замечены две цели, приближающиеся к границе с Российской Федерацией. Обнаружить их удалось благодаря отечественным средствам контроля воздушного пространства. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.