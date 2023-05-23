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Над акваторией Балтийского российский истребитель отогнал от границ РФ американские бомбардировщики

Политика
Над акваторией Балтийского российский истребитель отогнал от границ РФ американские бомбардировщики

Вечером 23 мая над Балтийским морем были замечены две цели, приближающиеся к границе с Российской Федерацией. Обнаружить их удалось благодаря отечественным средствам контроля воздушного пространства. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Для предотвращения нарушения границ России, в воздух подняли истребитель Су-27, который смог классифицировать воздушные объекты, как бомбардировщики В-1В ВВС США. Заметив российское воздушное судно, американские самолеты поспешили покинуть зону потенциального столкновения.

После российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Данный полет строго соответствовал международным правилам использования воздушного пространства, отметили в Минобороны РФ.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что украинская армия потеряла за сутки около 375 бойцов на Донецком направлении в результате активных действий «Южной» группировки.
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