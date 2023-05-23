Врач-сексолог Орлов перечислил признаки женщины-абьюзера

По словам специалиста, такая женщина будет демонстрировать склонность к применению физической силы, например, желание ударить или шлепнуть партнера. Также абьюзеры склонны к психологическому насилию. Девушка может оскорблять и унижать мужчину, убеждать его ничего не делать без ее одобрения.