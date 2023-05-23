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Врач-сексолог Орлов перечислил признаки женщины-абьюзера

Общество
Врач-сексолог Орлов перечислил признаки женщины-абьюзера

Сексолог Антон Орлов рассказал, как распознать женщину-абьюзера. Этим он поделился с изданием «Секрет фирмы».

По словам специалиста, такая женщина будет демонстрировать склонность к применению физической силы, например, желание ударить или шлепнуть партнера. Также абьюзеры склонны к психологическому насилию. Девушка может оскорблять и унижать мужчину, убеждать его ничего не делать без ее одобрения.

Сексолог отметил, что в отношениях женщина-абьюзер захочет контролировать бюджет пары и следить за банковскими операциями супруга. А заставлять мужа делать то, что она хочет может с помощью угроз и принуждений.

Врач посоветовал рассказывать о подобном отношении друзьям и близким, ограничить контакт с партнершей и при необходимости обращаться в полицию.

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук объяснил, что может сказать о человеке его регулярная интимная жизнь.
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