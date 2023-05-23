Петербуржцы потратят на обновление дачи до 100 тысяч рублей

Более 70% жителей Петербурга планируют обновить дачу или прилегающий к ней участок в этом сезоне. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на данные опроса банка «Открытие» и опроса СК «Росгосстрах».
Согласно полученным сведениям, 26 процентов опрошенных намерены потратить от 20 до 50 тысяч рублей на ремонт. Еще 21 процент — 50-100 тысяч рублей, 40 процентов — до 20 тысяч рублей.
Большинство опрошенных (36 процентов) хотят построить беседку или веранду. Еше 26 процентов – обновить технику для дома, 21 – сделать ремонт, 19 – поставить заграждение.
Большая часть опрошенных (26 процентов) планирует защищать имущество от краж с помощью камер видеонаблюдения. При этом 37 процентов пока никак не защищают свои дачные участки.
Ранее ФАН рассказал, что нужно успеть сделать на участке в мае.